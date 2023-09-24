طلال الخالد التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد

دعا لتطبيق القانون على الجميع وحل مشكلات الازدحامات المرورية





‏استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات وزارة الداخلية، ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخال، اليوم الاحد، اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

‏واستمع الخالد من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الميدانيين إلى تقييم عن الحالة المرورية في أول اسبوع من العام الدراسي الجديد وآلية التعامل مع الاختناقات المرورية وخصوصا وقت الذروة، لدخول وخروج الطلاب من وإلى المدارس والجامعات، كما اطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.

‏ووجه باستمرار الحملات الأمنية على المخالفين والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وتطبيق القانون على الجميع وحل مشكلات الازدحامات المرورية اولا باول والانتشار الواسع لدوريات المرور على كافة الطرق الرئيسية والفرعية ومراجعة التقاطعات لتحقيق الانسيابية المرورية، والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة، وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية، والالتزام بقانون المرور، وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.

وأعرب الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لاي خروج عن القانون.