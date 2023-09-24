الحميدي المطيري مديرا لـالإعاقة بالتكليف ومبارك البداح نائبا لقطاع الخدمات التعليمية

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة الشيخ فراس السعود، قرارين وزاريين بتكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة الحميدي المطيري، للقيام بالمهام الموكلة للمدير العام، عقب استقالة المديرة السابقة للهيئة د. بيبي العميري.

كما أصدر قراراً بتكليف مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة مبارك البداح، للقيام بهمام نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، عقب استقالة نائب المدير السابقة ناهد العتيقي.