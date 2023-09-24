الحميدي المطيري مديرا لـالإعاقة بالتكليف ومبارك البداح نائبا لقطاع الخدمات التعليمية

الحميدي المطيري مديرا لـالإعاقة بالتكليف ومبارك البداح نائبا لقطاع الخدمات التعليمية
التاريخ
9/24/2023 5:23:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة الشيخ فراس السعود، قرارين وزاريين بتكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة الحميدي المطيري، للقيام بالمهام الموكلة للمدير العام، عقب استقالة المديرة السابقة للهيئة د. بيبي العميري.
كما أصدر قراراً بتكليف مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة مبارك البداح، للقيام بهمام نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، عقب استقالة نائب المدير السابقة ناهد العتيقي.
MENAFN24092023000130011022ID1107128652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.