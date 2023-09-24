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دول الخليج العربي الأعلى عالمياً بمعدل عدد الذكور لكل 100 أنثى

9/24/2023 5:18:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بينت التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2023، أن معدل عدد الذكور لكل 100 أنثى في دول الخليج العربي، جاء الأعلى عالمياً.


وأوضحت الأرقام التي نشرها موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) أن دولة قطر جاءت بالمرتبة الأولى، حيث جاء كل 266 من الذكور مقابل 100 أنثى، وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية ،حيث جاء كل 228 ذكراً مقابل 100 أنثى.


وسجل في البحرين 164 ذكراً مقابل 100 أنثى، وسلطنة عمان 157 ذكراً مقابل 100 أنثى، والكويت 156 ذكراً مقابل 100 انثى، والسعودية 137 ذكراً مقابل 100 أنثى، وجاء في القائمة جمهورية مصر العربية والتي سجل فيها 102 ذكر مقابل 100 أنثى.


وتاليا قائمة عدد الذكور لكل 100 أنثى لعام 2023 :
قطر: 266
الإمارات العربية المتحدة: 228
البحرين: 164
عمان: 157

الكويت: 156
السعودية: 137
جرينلاند: 111
الهند: 107
أيسلندا: 105
الصين: 104
نيجيريا: 102
مصر: 102
بوليفيا: 101
أستراليا: 99
كندا: 99
الولايات المتحدة:98

أوغندا: 98
البرازيل: 97
اليابان: 95
بولندا: 94
كازاخستان: 93
البرتغال: 89
زيمبابوي: 89
روسيا: 87
أرمينيا: 82

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