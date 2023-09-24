دول الخليج العربي الأعلى عالمياً بمعدل عدد الذكور لكل 100 أنثى



وأوضحت الأرقام التي نشرها موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) أن دولة قطر جاءت بالمرتبة الأولى، حيث جاء كل 266 من الذكور مقابل 100 أنثى، وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية ،حيث جاء كل 228 ذكراً مقابل 100 أنثى.



وسجل في البحرين 164 ذكراً مقابل 100 أنثى، وسلطنة عمان 157 ذكراً مقابل 100 أنثى، والكويت 156 ذكراً مقابل 100 انثى، والسعودية 137 ذكراً مقابل 100 أنثى، وجاء في القائمة جمهورية مصر العربية والتي سجل فيها 102 ذكر مقابل 100 أنثى.



وتاليا قائمة عدد الذكور لكل 100 أنثى لعام 2023 :

قطر: 266

الإمارات العربية المتحدة: 228

البحرين: 164

عمان: 157

الكويت: 156

السعودية: 137

جرينلاند: 111

الهند: 107

أيسلندا: 105

الصين: 104

نيجيريا: 102

مصر: 102

بوليفيا: 101

أستراليا: 99

كندا: 99

الولايات المتحدة:98

أوغندا: 98

البرازيل: 97

اليابان: 95

بولندا: 94

كازاخستان: 93

البرتغال: 89

زيمبابوي: 89

روسيا: 87

أرمينيا: 82