عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش
التاريخ
9/24/2023 5:18:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقّع الخبير النفطي هاشم عقل، أن ترتفع أسعار المحروقات محلياً، مع تسعيرة شهر تشرين أول القادم من 1% إلى 3%.
وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع أن يرتفع سعر لتر (بنزين أوكتان 90) قرش ونصف، وبنسبة تصل إلى 1.5%، وتوقع رفع سعر (بنزين اوكتان 95 ) قرش ونصف، وبنسبة 1%.
وبيّن أن الارتفاع الأعلى سوف يكون على الديزل، حيث من المُتوقع أن يرتفع سعر اللتر الواحد قرشين ونصف، وبنسبة 3%.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل وجود العوامل القوية المؤثرة على أسعار النفط عالمياً، والتي تضغط بقوة نتيجة الخفض الطوعي السعودي الروسي وتحسّن الطلب الصيني.
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