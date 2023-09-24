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عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش

9/24/2023 5:18:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقّع الخبير النفطي هاشم عقل، أن ترتفع أسعار المحروقات محلياً، مع تسعيرة شهر تشرين أول القادم من 1% إلى 3%.
وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع أن يرتفع سعر لتر (بنزين أوكتان 90) قرش ونصف، وبنسبة تصل إلى 1.5%، وتوقع رفع سعر (بنزين اوكتان 95 ) قرش ونصف، وبنسبة 1%.
وبيّن أن الارتفاع الأعلى سوف يكون على الديزل، حيث من المُتوقع أن يرتفع سعر اللتر الواحد قرشين ونصف، وبنسبة 3%.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل وجود العوامل القوية المؤثرة على أسعار النفط عالمياً، والتي تضغط بقوة نتيجة الخفض الطوعي السعودي الروسي وتحسّن الطلب الصيني.

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