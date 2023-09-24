السعودية تؤكد أهمية التعاون مع أوبك+ لضمان استقرار وأمن أسواق النفط

السعودية تؤكد أهمية التعاون مع أوبك+ لضمان استقرار وأمن أسواق النفط
التاريخ
9/24/2023 5:18:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن السعودية حريصة "على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين".
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