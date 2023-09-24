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السعودية تؤكد أهمية التعاون مع أوبك+ لضمان استقرار وأمن أسواق النفط

9/24/2023 5:18:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية.


وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن السعودية حريصة "على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين".


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