إسرائيل تكشف عن دبابة ميركافا للجيل الخامس

ويشبه النموذج الجديد في كثير من مواصفاته سابقه Merkava IV. وقالت مجلة "فويني أوبوزريني" الروسية إن هناك كرسيا لسائق الدبابة في الجانب الأيسر لجسمها والبرج في قسمها الخلفي والمحرك في مقدمتها وطاقم الدبابة 4 أفراد.

وتم تزويد الدبابة الجديدة بالمدفع الأملس الماسورة عيار 120 ملم وبمقدوره إطلاق النار إلى مسافة 4 كيلومترات بقذائف تتميز بقدرة فائقة على اختراق الدروع. كما تم تزويدها برشاش عيار 7.62 ملم، وهناك رشاش آخر تم وضعه في الجانب الأيمن للبرج. وللدبابة الجديدة مدفع هاون عيار 60 ملم. وتم تجهيز الدبابة بمنظومة حماية قادرة على اكتشاف صواريخ مضادة للدبابات وجعلها تنفجر بعيدا عن الدبابة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مجهولين سرقوا مؤخرا دبابة Merkava Mk 2 الإسرائيلية من مركز تدريب الجيش الإسرائيلي الواقع بالقرب من قرية إلياكيم في المنطقة العسكرية الشمالية.

وبدأت الشرطة عملية البحث عنها، وسرعان ما عثرت عليها في أحد مكبات الخردة المعدنية في منطقة نيشر. ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

واستنادا إلى الفيديو الذي ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الدبابة ليست في حالة استعداد للقتال، ويبدو أنها استخدمت في ساحة التدريب لأغراض التدريب، مع ذلك فإنها تحتوي على مدفع M68 عيار 105 ملم لم يتم تفكيكه.

وقد تم سحب Merkava Mk 2 من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، مع العلم أن إنتاجها التسلسلي بدأ منذ أربعين عاما في سبتمبر عام 1983.



