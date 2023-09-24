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نتنياهو يعتزم تعيين أكونيس سفيرا لإسرائيل بالأمم المتحدة

9/24/2023 5:18:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء في حكومته الحالية، أوفير أكونيس (الليكود)، في منصب سفير إسرائيل المقبل لدى الأمم المتحدة، خلفا لغلعاد إردان، الذي ينهي ولايته التي تستمر أربع سنوات، في أيلول/ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، علما بأن خلال الفترة الماضية، تردد اسم أكونيس كمرشح محتمل لهذا المنصب، لكنه نفى ذلك بنفسه.

في حين شدد مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة على أن تعيين أكونيس بات مؤكدا.

ولفتت المصادر إلى اتفاق نهائي بين رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير خارجيته، إيلي كوهين، حول تعيين أكونيس في هذا المنصب الحساس.

وأشارت إلى أن إردان غير معني بتمديد ولايته الحالية، ويريد العودة إلى إسرائيل لـ"أسباب عائلية".

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو يسعى إلى تعيين المزيد من الوزراء في مناصب دبلوماسية، حتى يتمكن من تنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه لأعضاء الكنيست، بتعيينهم في مناصب وزارية.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، سيتعين على نتنياهو أن يخذت خلال الفترة القريبة المقبلة، قرارا بشأن هوية قنصل إسرائيل العام في نيويورك، وهو أحد أكثر المناصب الدبلوماسية المرغوبة.

وكان نتنياهو قد عرض هذا المنصب في السابق على الوزير الحالية، ماي غولان، غير أن المعارضة القوية التي أبدتها الإدارة الأميركية والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، دفعت نتنياهو للتراجع عن ذلك.

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