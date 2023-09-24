صور- الأشغال العامة تباشر بإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

وأوضح زيارة، في بيان صادر عن الأشغال، اليوم الأحد، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس بدأت الطواقم منذ ساعات الصباح بفتح الطرق وتأمين المباني وحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المحافظة والمخيم.

وأشار إلى أن آثار الدمار كبيرة، مبينا أن التقديرات الأولية أظهرت تجريف الاحتلال لطرق بطول 500 متر، وخطين للصرف الصحي وتصريف المياه بطول حوالي 1000 متر، وتضرر عدة مبانٍ وهي بحاجة إلى إزالة.

وأوعز وزير الأشغال للجهات ذات العلاقة في الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات من طواقم وآليات لمساندة طواقم المديرية في المحافظة في عملية إزالة آثار الدمار وإصلاح ما دمره الاحتلال.







