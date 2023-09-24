تباين مواقف المنظومة السياسية تجاه خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

ونقل الموقع العبري عن مصادر سياسية رفيعة المستوى قولها، إن يائير لابيد زعيم المعارضة وجَّه انتقادات لاذعة لخطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة.

وقال لابيد، إن "نتنياهو تجاهل حقيقة أن إسرائيل ممزقة بسبب سياسة حكومته، وتجاهل الاتفاق الفلسطيني من خلال الذهاب إلى اتفاق مؤقت، كما تجاهل أيضًا الطلب الأمريكي الذي يتضمن وقف الثورة القضائية".

وأضاف لابيد في تصريح لموقع "واللا"، أن "نتنياهو يتجاهل حقيقة أن دولة إسرائيل ممزقة بسبب حكومته، ولا يحاول حتى تضميد شقوقها وتوحيد الشعب اليهودي، إنه أمر محزن".

من جانبه، قال إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، إن "خطاب نتنياهو تضمن تصريحات مهمة، لكن السؤال الحقيقي كيف سيتم تحقيق بعض الأقوال والتصريحات على أرض الواقع وكيف سيتم التعبير عنها".

وأضاف بن غفير"لكن إذا بدأ نتنياهو عمليًّا في تقديم تنازلات وانتهاك للسيادة الإسرائيلية، فهذه إشارة إلى أن غانتس سيتدخل لمنع ذلك، وأن حزب عوتسما يهوديت لن يسمح بالسلام مقابل التنازل عن الأراضي اليهودية أو السلام مقابل المساس بسيادة دولة إسرائيل".

في المقابل، أثنى وزير المالية بتسلائيل سموتريش بخطاب نتنياهو قائلًا: "شكرًا لك على التمثيل الرائع لدولة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف سموتريتش"معًا سنحقق السلام، وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل والاستيطان في كافة مناطقها وتطويرها في الشرق الأوسط والعالم أجمع".

كما أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن سعادته وهنأ نتنياهو بهذا الخطاب.

وقال هرتسوغ، إن "رؤية السلام الإقليمي هي البديل التاريخي للتهديد الإرهابي الإيراني والنووي للشرق الأوسط، هذه رسالة مهمة في خطاب رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنا أرحب بها".