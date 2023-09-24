بريطانيون يتظاهرون للمطالبة بانضمام بلادهم مجدداً للاتحاد الأوروبي

وتجمع المشاركون في“المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” بالقرب من حديقة هايد بارك، حيث انطلقوا باتجاه ساحة البرلمان، بينما أطلق سائقون مؤيدون أبواق سياراتهم.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها:“طريق الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا”، و”انضموا مجدداً وابتهجوا”.

وتدعم حركة“المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي خرجت منه إثر استفتاء عام 2016.

وجرى خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون التفاوض على اتفاق الخروج“بريكست”، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة عام 2025.

وقال بيتر كور، الشريك المؤسس لـ“المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام” إنه قرر تنظيم التظاهرة لأنه“شَعَرَ كأن الجميع قد يئسوا” من القضية.

وأضاف كور، وهو سائق شاحنة من مدينة ديربي بوسط بريطانيا، لوكالة“بي آيه” المحلية:“لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأً فادحاً، ونحن جميعاً، وخصوصاً الطبقة العاملة والفقراء، ندفع ثمنه، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك”.

ونفى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الجمعة، رغبته بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفعت تعليقاته الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في“إلغاء بريكست”.

وأصرّ ستارمر على أنه لا سبب للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو اتحادّه الجمركي أو السوق الموحدة.

وقال إد ديفي، زعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين، رابع أكبر حزب في البرلمان البريطاني، والذي تعهّدَ في السابق بـ“وقف بريكست”، إن الناخبين توقفوا عن الحديث عن أوروبا على عتبة الباب.

وأضاف ديفي، قبل المؤتمر السنوي لحزبه السبت:“نريد أن تعود بريطانيا إلى قلب أوروبا، ولكننا واقعيون أيضاً أن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

(أ ف ب)



