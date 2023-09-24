7 أطعمة ومشروبات خارقة للوقاية من حصوات الكلى

وتشمل عوامل الخطر ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول والسمنة وبعض الأطعمة والأدوية ومكملات الكالسيوم وفرط نشاط الغدة الدرقية والنقرس وعدم شرب السوائل الكافية. تتشكل الحصوات في الكلى عندما يزيد تركيز المعادن في البول. لكن بحسب ما نشره موقع DNA India، يوجد قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد في حماية الجسم من تكوين حصوات الكلى، كما يلي:

1. الموز







يعد الموز أحد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الذي يمنع تكوين حصوات الكلى. لكن يجب الحذر من عدم توزان كميات البوتاسيوم والصوديوم في الجسم. ففي حالة وجود مشاكل في الكليتين، ربما ترتفع مستويات البوتاسيوم في الدم بشكل كبير. ويمكن أن تؤثر المستويات المرتفعة من البوتاسيوم على إيقاع القلب، لذا ينصح الخبراء بتناول كميات معتدلة من الموز للحفاظ على التوزان بين الصوديوم والبوتاسيوم إذا كانت مستويات الصوديوم مرتفعة.

2. البرتقال







تعد الفواكه الحمضية من الأطعمة الصديقة للكلى. يساعد تناول البرتقال على الوقاية بفعالية من تكوين حصوات بالكلى.

3. الليمون







كما يعتبر الليمون، مثله مثل البرتقال، من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بصفة عامة وللحماية من حصوات الكلى بشكل خاص.

4. الحليب







يمكن أن يكون نقص الكالسيوم ضارًا بصحة الجسم. لذا، فإن تناول المشروبات الغنية بالكالسيوم مثل الحليب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

5. الزبادي







وبالمثل، فإن الزبادي، الذي يُعرف بأنه علاج رائع لنقص الكالسيوم في الجسم، يمكن أن يساعد أيضًا في محاربة تكوين الحصوات في الكلى.

6. سمك السالمون







وبصرف النظر عن البوتاسيوم والكالسيوم، فإن فيتامين D يعد عنصرًا أساسيًا للوقاية من حصوات الكلى. لهذا السبب، ينصح الخبراء بتناول سمك السالمون كونه أحد الأطعمة الغنية بفيتامين D.

7. الماء







وبالطبع، فإن تناول الكثير من الماء يوميًا يساعد في الوقاية من خطر تكوين حصوات الكلى.