ريمونتادا مثيرة تعيد برشلونة إلى صدارة الليغا مؤقتا

ونجح الفريق الكتالوني في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2 ، منحه صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

وسجل لسيلتا فيغو "يورجن لارسن في الدقيقة 19، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76"، بينما أحرز ثلاثية برشلونة "ليفاندوفسكي (هدفان) 81 و85، وجواو كانسيلو (89)".

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.