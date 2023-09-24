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ريمونتادا مثيرة تعيد برشلونة إلى صدارة الليغا مؤقتا

9/24/2023 5:17:28 AM
(MENAFN- Amman Net) عاد فريق برشلونة من بعيد بـ"ريمونتادا مذهلة" أمام ضيفه سيلتا فيغو اليوم السبت في المرحلة السادسة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح الفريق الكتالوني في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2 ، منحه صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

وسجل لسيلتا فيغو "يورجن لارسن في الدقيقة 19، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76"، بينما أحرز ثلاثية برشلونة "ليفاندوفسكي (هدفان) 81 و85، وجواو كانسيلو (89)".

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

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