ريمونتادا مثيرة تعيد برشلونة إلى صدارة الليغا مؤقتا

ريمونتادا مثيرة تعيد برشلونة إلى صدارة الليغا مؤقتا
التاريخ
9/24/2023 5:17:28 AM
(MENAFN- Amman Net) عاد فريق برشلونة من بعيد بـ"ريمونتادا مذهلة" أمام ضيفه سيلتا فيغو اليوم السبت في المرحلة السادسة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونجح الفريق الكتالوني في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2 ، منحه صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.
وسجل لسيلتا فيغو "يورجن لارسن في الدقيقة 19، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76"، بينما أحرز ثلاثية برشلونة "ليفاندوفسكي (هدفان) 81 و85، وجواو كانسيلو (89)".
بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
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