اعتباراً من الغد .. الدخول لتايلاند دون تأشيرة للزوار من هذا البلد !

وقال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول حتى 29 فبراير/شباط من العام المقبل.

وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.



واقترحت الحكومة التايلاندية هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.

أفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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