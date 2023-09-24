فريق تويوتا جازو للسباقات يضمن بطولة العالم بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً في سباق فوجي 6 ساعات



وأمام عدد قياسي من الجمهور بلغ 54,700 مُشجع حقق كلٌ من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الفوز بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، وذلك بعد منافسة شرسة ضد أقوى المتنافسين في هذه البطولة.

وحقق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا نتيجة مثالية بحصولهم على المركز الثاني على متن سيارة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم (8)؛ إذ أنهوا السباق متأخرين بفارق 39 ثانية و119 جزءًا من الثانية فقط عن المركز الأول.



وعلّق كوجي ساتو، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات في أوروبا، قائلًا: "إن فوز سيارتي تويوتا GR010 رقم (7) ورقم (8) بالمركزين الأول والثاني في الجولة السادسة من الموسم في سباق فوجي 6 ساعات مميّز بالنسبة لنا، وكذلك لمشجعينا وشركائنا اليابانيين الذين يدعمون مشاركتنا في بطولة العالم للتحمل.

نتطلع دائمًا إلى تحسين سياراتنا من خلال رياضة سباقات السيارات وإسعاد عملائنا. وسنواصل مواجهة التحدي المتمثل في رسم المزيد من الابتسامات من خلال بطولة العالم للتحمل والمنافسة بكل قوتنا كفريق واحد في الجولة التالية في البحرين، التي تمثل السباق الأخير في هذا الموسم من البطولة".



واجه كونواي وبويمي منذ بداية السباق منافسة شرسة ضد بعض أقوى المتنافسين في هذه البطولة. واستمر الضغط في المراكز الأولى بعد التغييرات الأولى للسائقين التي جاءت بعد انقضاء ساعتين من زمن السباق. وسجل لوبيز أسرع دورة، بينما ضغط هيراكاوا بشدة من أجل إحراز التقدم.



واجتهد لوبيز في البحث عن طريقة لتجاوز السيارة المنافسة المتصدرة، وسرعان ما فُصلت المراكز الثلاثة الأولى بثانية واحدة فقط، بعد سلسلة من الدورات السريعة من هيراكاوا، الذي تجاوز لوبيز في النهاية قبل أن يتجاوز السيارة الأولى بحركة جريئة للانتقال إلى الصدارة.



شهدت تغييرات السائق الأخيرة تصدّر هارتلي، مع تمركز كوباياشي في المركز الثاني بفارق ضئيل. وكان كوباياشي الأسرع في المضمار، وسرعان ما تمكن من تجاوز زميله في الفريق. ووصل كوباياشي إلى خط النهاية بعد 229 دورة ليحقق فوز فريق تويوتا جازو للسباقات التاسع في 10 سباقات على حلبة سبيدواي في فوجي، ويعزز انتصارات الفريق التي تمتد إلى عام 2016. وعبر هارتلي الخط في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا التي تحمل الرقم (8).



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



سيُختتم موسم بطولة العالم للتحمل لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات بسباق 8 ساعات في البحرين، والذي سيقام في 4 تشرين الثاني المقبل.



















