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3 طرق طبيعية لعلاج الدوار فور الإصابة به

9/24/2023 5:17:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد الدوار شعورًا بالدوخة، يحدث بحركة أو دون حركة، في الحالتين يشعر الدماغ بأن الجسم غير متوازن ويؤدي إلى صعوبة في ممارسة الأنشطة المختلفة، قد يتعرض المصاب للأذى أو للسقوط، في بعض الحالات يصاب الأشخاص بالدوار لمرة واحدة فقط بينما قد تتكرر الإصابة لدى بعض الأشخاص.


طرق طبيعية للتعامل مع الدوار


1- وضع الجسم
يوصي الأطباء بتغيير وضعية الجسم وخاصًة الرأس عند الإصابة بالدوار الحميد وهو الذي يحدث مع الحركة، تحدث الأعراض من الجانب الأيسر من الجسم او الأذن، تعرف هذه الطريقة باسم مناورة بيلي وتتخذ الخطوات التالية:
-الجلوس بشكل مستقيم على حافة السرير وإمالة الرأس بزاوية 45 درجة إلى اليسار.
-الاستلقاء بالظهر على السرير ثم توجيه الرأس للأعلى.
-الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية.
-إمالة الرأس ببطء نحو الجانب الأيمن بزاوية 90 درجة، دون رفع الرقبة، يجب البقاء على هذا الوضع لمدة 30 ثانية.
-إدارة الجسم كاملًا ببطء نحو الجانب الأيمن والنظر إلى الأسفل لمدة 30 ثانية.
-الجلوس ببطء.
يمكن تكرار هذا التمرين لمدة 3 مرات عند الشعور بالأعراض.


2-السوائل
يعد الجفاف أحد أسباب الشعور بالدوار أو الدوخة، لذا الحفاظ على رطوبة الجسم في تقليل مشاكل الدوخة والتوازن، يحتاج الجسم من 8 إلى 12 كوبًا من السوائل يوميًا، يوصي الأطباء بشرب شاي الزنجبيل أو الماء، لأنه خالي من السعرات الحرارية، يجب تجنب شرب الكافيين لأنه مدر للبول، تزيد مدرات البول من كمية الماء والملح التي يطردها الجسم على شكل بول، ما يتسبب في الإصابة بالجفاف وأبرز أعراضه الدوار أو الدوخة.


3-تجنب الأطعمة
يوصي الأطباء بتعديل النظام الغذائي لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الدوار، لدى بعض الأشخاص وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الحمض الأميني تيرامين، لأنه لديه القدرة على تحفيز الصداع النصفي والدوار خاصًة لدى المصابين بمتلازمة منيير، تتضمن هذه الأطعمة:
-الزبادي.
-الشوكولاتة.
-الموز.
-المكسرات.
-الجبن.
-كبد الدجاج.
-الحمضيات.
-اللحوم المدخنة.
كما يجب الابتعاد عن الأطعمة السكرية والأطعمة المالحة ومادة الكافيين.

الكونسلتو

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