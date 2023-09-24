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نائب رئيس دولة الإمارات يبحث عن وزير بهذه الشروط

9/24/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.


وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

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