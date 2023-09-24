نائب رئيس دولة الإمارات يبحث عن وزير بهذه الشروط



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".