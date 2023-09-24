نائب رئيس دولة الإمارات يبحث عن وزير بهذه الشروط

نائب رئيس دولة الإمارات يبحث عن وزير بهذه الشروط
التاريخ
9/24/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".
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