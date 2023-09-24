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الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ53 في سجون الاحتلال

9/24/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) المضرب عن الطعام لليوم الـ(53) على التوالي، يعاني من أوضاع صحية حرجة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، نقلا عن محامي الهيئة كريم عجوة الذي زاره في سجن عسقلان، أن الأسير الفسفوس من بلدة دورا بمحافظة الخليل، فقد قرابة 30 كيلوغراما من وزنه، ويشتكي من آلام حادة في أنحاء جسده كافة، خاصة منطقة الظهر والمفاصل، وبالكاد يستطيع أن يمشي، إضافة إلى معاناته من صداع شديد وهزال عام، إضافة إلى أن وضعه آخذ بالسوء يوما بعد يوم.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تصر على عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، بل تتعمد التنكيل به، حيث نقلته مؤخرا من سجن النقب الى عسقلان، كما حرمته من زيارة أهله، وفرضت عليه غرامة مالية، بهدف الضغط عليه وثنيه عن مواصلة اضرابه.

وفا


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