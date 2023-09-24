مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم في شمال كوسوفو



وسارع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في اتهام بلغراد بالتورط في الحادث، كما ألقى رئيس كوسوفو فيوسا عثماني، باللوم على "العصابات الإجرامية الصربية" في الهجوم.



وكان مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع لحكومة صربيا أفاد في وقت سابق بأن أشخاصا مجهولين ألقوا قنابل يدوية على أفنية منازل ثلاثة ممثلين لحزب القائمة الصربية في كوسوفو وميتوهيا ليلة 22 سبتمبر، فيما تصفه بلغراد بأنه "محاولة تخويف" من جانب ألبان كوسوفو.



وذكر مدير مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع للحكومة الصربية، بيتار بيتكوفيتش في 18 سبتمبر، أنه رغم مطالبة الاتحاد الأوروبي في 3 يونيو بتخفيف التوترات في كوسوفو، وقع هناك منذ ذلك الوقت 22 حادثا على خلفية عرقية محملا بريشتينا المسؤولية عنها.



ومنذ نهاية مايو، نظم صرب كوسوفو احتجاجات في بلديات شمال الإقليم بعد محاولة السلطات في بريشتينا تعيين رؤساء بلديات ألبان في أعقاب نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 23 أبريل في المنطقة، والتي قاطعها الصرب.

RT