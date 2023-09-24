السعودية تحذر من أمطار رعدية حتى الخميس في مكة

السعودية تحذر من أمطار رعدية حتى الخميس في مكة
التاريخ
9/24/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس القادم.
وأوضحت المديرية، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، ومناطق نجران والباحة والمدينة المنورة وعسير.
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