11.3 مليون يورو كلفة تنفيذ مشروع صرف صحي في منطقة الجبيهة



وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه فقد جاءت الاتفاقية ضمن مشروع NEXUS و10% من سلطة المياه ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى التوسع بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكّد النجار أن وزارة المياه /سلطة المياه تسعى على الدوام لتحسين الواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي في جميع المناطق، حيث إنّ المشروع يهدف إلى خدمة التجمعات السكانية الجديدة في مناطق الجبيهة بهدف حمايتها من التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على السلامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفينة.



وثمن دعم الدول والمؤسسات الدولية والممولين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الإعمار الألماني على الدعم المتواصل من الجانب الألماني من خلال بنك الإعمار الألماني KFW، الذي أسهم بدعم وتمكين قطاع المياه من معظم التحديات وحسن من خدمات المياه والصرف الصحي في معظم المناطق.



المساعد لشؤون الصرف الصحي وائل الدويري أوضح، أن المشروع يتضمن تنفيذ خط ناقل بطول 6,5 كم للربط على خط ناقل شفا بدران المربوط على محطة تنقية الخربة السمرا وتوريد وتنفيذ خطوط إسمنتية وDIP بأقطار مختلفة 200-400 ملم بطول نحو 34,5 كم وتنفيذ 10 كم خطوط 150 ملم وصلات منزلية لخدمة 1000 وحدة سكنية في مناطق شمال عمّان / الجبيهة وتشمل أم حليليفة وخربة مسلم وحي المنصور خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا.



وأضاف أن تنفيذ المشروع سيكون بالانسياب الطبيعي على محطة الخربة السمرا دون الحاجة لإنشاء محطات رفع بهدف خفض كلف التشغيل والصيانة والطاقة، حيث تم اعتماد النماذج المتقدمة عالميا في تصميم المشروع، وسيتم الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري في مناطق وادي الأردن وفق مواصفات عالية الجودة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 الرامية إلى توسيع الاستفادة من المياه المعالجة، الأمر الذي سيخفف السحب من مياه الشرب المستغلة لأغراض زراعية وتوفيرها لغايات الشرب وتوسيع الاستفادة منها بما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة.



وتابع الدويري أن المشروع من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث سيتم الاستفادة من الانسياب الطبيعي لتوفير كلف التشغيل والصيانة، مبينا أنه سيتم متابعة سير العمل في المشروع لإنجازه في وقته المحدد خلال مدة لا تزيد على 18 شهرا.



وأضاف أنه سيخدم أيضا التوسعات العمرانية الجديدة التي تشهدها مناطق شمال عمان الواقعة ضمن منطقة المشروع خلال السنوات المقبلة.

