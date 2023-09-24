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بنك الإسكان يعقد ورشة عمل لعملائه الصناعيين بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض

9/24/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استضاف بنك الإسكان مجموعة من عملائه من القطاع الصناعي، وذلك ضمن ورشة عمل عقدها مؤخراً في مقر إدارته العامة بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي الشركات الصناعية الأردنية.
وقد عقدت ورشة العمل لتعزيز وعي عملاء البنك من الصناعيين والمصدرين بأهم منتجات البنك المالية والتمويلية والاستثمارية وتسهيلاته المصرفية وأدوات الأعمال الموجهة لخدمة القطاع الصناعي، إلى جانب تعريفهم ببرامج ضمان ائتمان الصادرات المقدمة من الشركة الأردنية لضمان القروض، والهادفة لتعزيز تنافسية الشركات ونموها بما يمكنها من الاستدامة والتوسع ودخول أسواق خارجية جديدة، وبالتالي مواصلة المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس قطاع الأعمال لدى بنك الإسكان، فاسكن أجميان: "جاءت ورشة العمل لحرصنا على مواصلة دورنا الريادي الداعم للقطاع الصناعي، بما في ذلك معالجة التحديات التي تعترضه وإتاحة الأدوات التي تعزز قدرته، خاصة وأننا ندرك أهميته كمكون أساسي للاقتصاد بتلبيته لاحتياجات الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات الأردنية، وهو ما يعني رفد الناتج الوطني، وجذب العملات والاستثمارات الأجنبية، وتحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص العمل."
ومن جانبه، أكد المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، بأن ورشة العمل مع بنك الإسكان تجسد الدور التشاركي للشركة والبنك في خدمة المصدرين اصحاب الشركات الصناعية في المملكة، حيث يدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات تواجد الصادرات الوطنية في الخارج وتشجيع المصدرين وزيادة قدراتهم التنافسية وذلك من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر تعثر المشتريين الخارجيين بحيث يغطي الضمان المخاطر التجارية والسياسية ، بغية تقليل مخاطر التعامل مع الأسواق الخارجية وتحقيق الاستدامة لعملياتهم التصديرية، كما يمكن للمصدر الاستفادة ايضا من البرنامج بتمويل البوليصة بخصمها لدى البنك بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان مع ميزة عدم الرجوع اليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد، منوهاً الى ان البرنامج يعد أحد مكونات برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يقدم دعما بنسبة تصل الى 75% من كلف ضمان ائتمان الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة .
ويشار إلى أن ورشة العمل جاءت في إطار تعزيز الشراكة ما بين الشركة الأردنية لضمان القروض وبنك الاسكان والتي تجسدت باطلاق برنامج "المسار السريع" العام الماضي بهدف التعاون لتحفيز الإقراض وتوفير الحلول التمويلية للشركات بما فيها الشركات الصناعية بشروط ميسرة وبأقل وقت معياري، حيث يشمل البرنامج تقديم القروض لتمويل المشتريات بسقف يصل إلى 200 ألف دينار وفترة سداد 24 شهراً بحيث تغطي الشركة ضمان مخاطر التعثر .

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