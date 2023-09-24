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البلقاء التطبيقية: إنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة بالسلط

9/24/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وافق مجلس التعليم العالي على طلب جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة في مدينة السلط بعد دراسة مستفيضة لسوق العمل المحلي والإقليمي وحاجات المجتمع الأردني لهذه التخصصات الدقيقة في المهن الطبية المساندة.
رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور أمية طوقان قال إن مجلس الأمناء رفع في وقت سابق الطلب لمجلس التعليم العالي لاستحداث هذه الكلية، للطلب المتزايد على هذه التخصصات الدقيقة وبعد دراسة واقعية لحاجة السوق المحلي والإقليمي، شاكرا مجلس التعليم العالي برئاسة الاستاذ الدكتور عزمي محافظة على الموافقة للجامعة بإنشاء الكلية لتمضي قدما في تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية التوسعية لتحقيق المنفعة للمجتمع الأردني في تخريج الكوادر المؤهلة علميا وعمليا لسد النقص في هذه المهن محليا وإقليميا.
رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أشاد بالدعم الذي يقدمه مجلس الامناء للجامعة برئاسة الدكتور أمية طوقان، لتنفيذ خططها في التوسع المدروس وفق احتياجات السوق وبناء على الدراسات الميدانية وبالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة.
كما شكر العجلوني مجلس التعليم العالي على دعمه لخطط الجامعة، مشيرا في الوقت ذاته أن الجامعة تسعى لإنشاء مجمع طبي متكامل يضم كلية الطب وكلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة، وخاصة أن كلية الطب الآن تباشر عملها في الموقع الجديد بجانب مستشفى السلط الحسين الجديد، وسيتم إنشاء كلية التمريض وكلية المهن الطبية المساندة في قطعة الأرض المجاورة للمستشفى بجانب كلية الطب، مما يوفر للطلبة التدريب اللازم، ويوفر للمستشفى الكوادر في كافة التخصصات المطلوبة.
وأشار العجلوني أنه سيتم طرح عدد من التخصصات في هذه الكلية أولها المختبرات الطبية لمستوى الماجستير و البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة” الدبلوم”.
والدبلوم المتوسط في التخصصات التالية :
التصوير الإشعاعي ، العلاج الطبيعي، والصيدلة، التخدير الإنعاش.
فيما سيتم طرح باقي تخصصات المهن الطبية المساعدة المطلوبة بعد الانتهاء من كافة الدراسات وإعداد الخطط الدراسية للتخصصات المطلوبة، وطرح إعلانات التوظيف والإيفاد في هذه التخصصات، لتكون هذه الكلية إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة.

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