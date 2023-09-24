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التعليم العالي: دوام الجامعات الحكومية 8 تشرين الأول والخاصة في 15 من ذات الشهر

9/24/2023 5:17:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن بدء العام الدراسي القادم 2024/2023 للجامعات الحكومية بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر .
وأضاف الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاحد أن بدء العام الدراسي القادم للجامعات الخاصة بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر وذلك لتمكين الطلبة من استكمال إجراءات التسجيل.

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