التعليم العالي: دوام الجامعات الحكومية 8 تشرين الأول والخاصة في 15 من ذات الشهر

التعليم العالي: دوام الجامعات الحكومية 8 تشرين الأول والخاصة في 15 من ذات الشهر
التاريخ
9/24/2023 5:17:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن بدء العام الدراسي القادم 2024/2023 للجامعات الحكومية بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر .
وأضاف الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاحد أن بدء العام الدراسي القادم للجامعات الخاصة بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر وذلك لتمكين الطلبة من استكمال إجراءات التسجيل.
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