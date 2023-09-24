مصر وإثيوبيا والسودان في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

مصر وإثيوبيا والسودان في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة
التاريخ
9/24/2023 5:17:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت إثيوبيا، أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان، بشأن سد النهضة المثير للجدل، الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وأعلنت إثيوبيا سابقاً إنجاز ملء سد النهضة، ما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليار دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في بعدما توقفت منذ نيسان 2021.
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