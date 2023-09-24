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مصر وإثيوبيا والسودان في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

9/24/2023 5:17:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إثيوبيا، أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان، بشأن سد النهضة المثير للجدل، الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وأعلنت إثيوبيا سابقاً إنجاز ملء سد النهضة، ما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليار دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في بعدما توقفت منذ نيسان 2021.

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