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التكلفة 32 مليار جنيه.. تفاصيل الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة الاستثنائية

9/24/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Youm7) تنتظر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إقرار قانون مضاعفة المنحة الاستثنائية من مجلس النواب، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصبح المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وبتكلفة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.



يأتي ذلك في الوقت الذى أوضح فيه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار زيادة 300 جنيه.























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