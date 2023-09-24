التكلفة 32 مليار جنيه.. تفاصيل الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة الاستثنائية

التكلفة 32 مليار جنيه.. تفاصيل الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة الاستثنائية
التاريخ
9/24/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Youm7) تنتظر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إقرار قانون مضاعفة المنحة الاستثنائية من مجلس النواب، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصبح المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وبتكلفة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
يأتي ذلك في الوقت الذى أوضح فيه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار زيادة 300 جنيه.
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