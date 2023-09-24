رئيس الوزراء يلتقى أعضاء غرفة الصناعات المعدنية ويبحث زيادة الإنتاج والتصدير

رئيس الوزراء يلتقى أعضاء غرفة الصناعات المعدنية ويبحث زيادة الإنتاج والتصدير
التاريخ
9/24/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Youm7) التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بهدف الاستماع لرؤاهم بشأن تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بمحافظة جنوب سيناء، عدداً من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع.
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