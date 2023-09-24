Sunday, 24 September 2023 12:08 GMT

رئيس الوزراء يلتقى أعضاء غرفة الصناعات المعدنية ويبحث زيادة الإنتاج والتصدير

9/24/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Youm7) التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بهدف الاستماع لرؤاهم بشأن تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بمحافظة جنوب سيناء، عدداً من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع.











MENAFN24092023000132011024ID1107128544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث