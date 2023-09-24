الاحتلال الإسرائيلى يقتحم إحدى أكبر الجامعات فى فلسطين ويعتقل سبعة طلاب

وأفادت مصادر فلسطينية بأن ضمن الأسرى المعتقلين أسير مُحرر وجميعهم في العشرينات من العمر، وقد قامت قوات الاحتلال بتخريب بعض محتويات، وممتلكات جامعة "بيرزيت" الواقعة شمال رام الله، بعد اقتحامها.



وأدانت الجامعة، في بيان صحفي، اقتحام قوات الاحتلال لحرمها واعتقال الطلاب وتخريب بعض ممتلكات الجامعة، مؤكدة أن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات، والمؤسسات التعليمية.



وشددت الجامعة على أنها تعمل من خلال مُحاميها والمؤسسات القانونية لمعرفة مصير الطلاب المُعتقلين.





