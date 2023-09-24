الدفاع المدنى السعودى يدعو للحذر والابتعاد عن السيول والمستنقعات المائية

الدفاع المدنى السعودى يدعو للحذر والابتعاد عن السيول والمستنقعات المائية
التاريخ
9/24/2023 4:26:41 AM
(MENAFN- Youm7) طالبت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية؛ على خلفية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية.
وشددت المديرية - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) السعودية - على "أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية التي تتراوح ما بين المتوسط والغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل".
وكان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تثير الأتربة، على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
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