الدفاع المدنى السعودى يدعو للحذر والابتعاد عن السيول والمستنقعات المائية

وشددت المديرية - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) السعودية - على "أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية التي تتراوح ما بين المتوسط والغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل".

وكان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تثير الأتربة، على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.



