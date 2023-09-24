استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم

وقالت مصادر فلسطينية إن الشابين أسيد جبعاوي (21 سنة)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 سنة) استشهدا جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ورافقتها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين الفلسطيينيين بالمُخيم.



