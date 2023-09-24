رئيس وزراء الصومال: الحكومة نجحت فى تحرير 45% من المناطق المسيطر عليها الإرهاب

وأضاف بري- خلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية - أن الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وقد شهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات، وأن الصومال يطلب المساعدة في إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ.

وطالب رئيس الوزراء الصومالي من مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على بلاده، منذ أكثر من 30 عامًا، حتى تنتصر بلاده على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمنها.

ودعا إلى إصلاح المنظمات الدولية في العالم، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة.



