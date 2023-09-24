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تعليم الكبار: امتحان فورى للراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ضمن حياة كريمة

9/24/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاءت تلك المشاركة لمتابعة فعاليات المبادرة، بقرية العمدة، بحي الجناين، بمحافظة السويس، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بداية من السبت
23 سبتمبر 2023 وحتى الخميس الموافق 27 سبتمبر2023، ويشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات وتشمل القافلة، قوافل طبية وتضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية، وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية، ومن ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة خطى.



وأكد ناصف أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في العشر السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني من بنية تحتية وتكنولوجية، وهذا لم يحدث منذ سنوات وسنوات، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة حقيقية، تلامس حياة الإنسان المصري البسيط؛ لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، موضحا أن
ما حدث هذا العام في ملف محو الأمية بتحرر أكثر من 903 ألف تحرروا من الأمية، فالنجاح منظومة متكاملة.





وأضاف ناصف أنه لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء أكانت حكومية أو مجتمعا مدنيا.







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