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جولة مفاجئة لوزير الصحة بعدد من المستشفيات لمتابعة أداء الأطقم الطبية

9/24/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى هليوبوليس، بمنطقة مصر الجديدة، في زيارة مفاجئة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال، حيث اطمئن على الخدمات المقدمة للمترددين على القسم، كما اطمئن على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير راجع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، ومعدلات العمليات الجراحية، وكذلك معدلات التردد على العيادات الخارجية للمستشفى.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على جداول انتظام حضور الفريق الطبي والإداري ، وتأكد من انتظام سير العمل في المستشفى، كما راجع سجلات دخول وخروج المرضى، واثنى
على مستوى النظافة في كافة أقسام المستشفى، وتواجد أفراد الأمن في أماكنهم.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير أشاد بانتظام سير العمل في مستشفى هليوبوليس، وانتظام الفرق الطبية، كما أشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نسب الإشغال في قسم الرعاية بمستشفى هليوبوليس، تصل إلى 90% بينما تصل نسب الإشغال في الأقسام الداخلية لـ80 %، وإشغال حضانات الأطفال 90% فيما يتراوح معدل التردد اليومي على العيادات الخارجية ما بين 400 إلى 500 حالة يوميا، مضيفا أن المستشفى أجرى بالأمس 15 عملية جراحية، و24 قسطرة قلبية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير واصل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القاهرة الجديدة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، واطلع على معدلات الإشغال في كافة الأقسام، ومعدلات التردد في العيادات الخارجية، ونوبتجيات الأطباء والفرق الطبية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اكتشف عدم انتظام حضور الأطباء والفرق الطبية، وضعف معدلات التردد على العيادات الخارجية، كما رصد وجود أعطال في العديد من الأجهزة الطبية، بسبب عدم انتظام مواعيد الصيانة الدورية، وعدم متابعة اجراءات تكهين الأجهزة التي خرجت من الخدمة ، وتراجع مستوى النظافة، وغياب فرق الأمن، حيث وجه الوزير
رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات، وتغيير شركة الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى.
واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته بزيارة مركز طبي التجمع الخامس، حيث تفقد العيادات ومعمل التحاليل، ومكان انتظار المرضى، واطلع على سجلات حضور الفرق الطبية، ومعدلات تردد المواطنين على المركز، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، مقارنة بمعدلات تردد المواطنين على المركز ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير كلف بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، لزيارة كافة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية، وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات (أطباء بشري، وأسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة)
ومقارنة الاعداد بمعدلات تردد المرضى على تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير خلال 30 يوما من الجولة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تابع معدلات الأداء في المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» والمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وكذلك معدلات التطعيمات الإجبارية للأطفال.











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