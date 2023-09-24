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النقل: تطوير الطرق بالمحافظات من أهم المشروعات بمبادرة حياة كريمة.. فيديو

9/24/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الفريق كامل الوزير، وزير النق ، أن دور مبادرة حياة كريمة في تطوير الطرق ومحطات القطارات في القرى، هام للغاية ويعد من أهم مشاريع الطرق التى تم تنفيذها هى الطرق المحلية داخل المحافظات، حيث تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية، وتم إنجاز 36 ألف كم، وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم الانتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و 120 كم في الدلتا.







وأوضح وزير النقل، خلال فيديو نشرته وزارة النقل، أن الوزارة نفذت المشروع القومي للطرق، وتم إنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى، وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم، وجاري العمل في 1200 كم، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكباري.



وأكد أنه تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية ( 23.5 ألف كم ) وتم إنجاز 7800 كم وجاري العمل في 2200 كم، وهو ما يوفر من استهلاك المحروقات ويوفر الوقت ويحافظ على الممتلكات ويحافظ على البيئة ويقلل من التلوث.



ومن الطرق المنفذة، تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم وازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم.







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