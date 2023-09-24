التعليم تحدد عقوبة حيازة الصور والمجلات المنافية للأخلاق داخل المدارس.. تفاصيل

التعليم تحدد عقوبة حيازة الصور والمجلات المنافية للأخلاق داخل المدارس.. تفاصيل
التاريخ
9/24/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقوبة الطالب الذى يرتكب انحرافات أخلاقية مثل التزوير فى توقيع ولى الأمر وحيازة أسلحة وأدوات حادة داخل المدارس والتحرش الجنسى والسلوكيات الشاذة وحيازة الصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق، يتم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية لاتخاذ القرار بفصل الطالب من 3 إلى 5 أيام واتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى، مع توجيه وإرشاد الطالب من قبل الأخصائى الاجتماعى والنفسى وإشراك الطالب فى الأنشطة مع استمرار ملاحظته من قبل الأخصائى الاجتماعى والنفسى وتوعية الطلاب بمخاطر هذه السلوكيات.
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً وزاريا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسى وحددت لائحة الانضباط المدرسى درجات للحضور للطلاب، موضحة أن نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتان ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة ودرجتان للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب اى مخالفات من المستوى الأول والثانى والثالث، مؤكدة أن إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب فى سنوات النقل فقط.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
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