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التعليم تحدد عقوبة حيازة الصور والمجلات المنافية للأخلاق داخل المدارس.. تفاصيل

9/24/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقوبة الطالب الذى يرتكب انحرافات أخلاقية مثل التزوير فى توقيع ولى الأمر وحيازة أسلحة وأدوات حادة داخل المدارس والتحرش الجنسى والسلوكيات الشاذة وحيازة الصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق، يتم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية لاتخاذ القرار بفصل الطالب من 3 إلى 5 أيام واتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى، مع توجيه وإرشاد الطالب من قبل الأخصائى الاجتماعى والنفسى وإشراك الطالب فى الأنشطة مع استمرار ملاحظته من قبل الأخصائى الاجتماعى والنفسى وتوعية الطلاب بمخاطر هذه السلوكيات.



أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً وزاريا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسى وحددت لائحة الانضباط المدرسى درجات للحضور للطلاب، موضحة أن نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتان ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة ودرجتان للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب اى مخالفات من المستوى الأول والثانى والثالث، مؤكدة أن إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب فى سنوات النقل فقط.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.





وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .











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