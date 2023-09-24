العاصفة أوفيليا تتحول لمنخفض مدارى بعد ضربها ساحل أمريكا الشرقى

وبحسب موقع العربية، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي أنه تم إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف المدارية المتعلقة بأوفيليا، مضيفة أنه من المرجح أن تصبح أوفيليا إعصارا ما بعد المداري اليوم مع توقع المزيد من الضعف.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد قال مساء السبت إن العاصفة المدارية أوفيليا عبرت إلى جنوب شرق ولاية فرجينيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أوفيليا تتحرك شمالا بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة تقريباً، وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة المدارية في التحرك فوق جنوب شرق فرجينيا خلال الساعات المقبلة ثم فوق شبه جزيرة دلمارفا بحلول صباح الأحد.

وكانت العاصفة المدارية أوفيليا قد وصلت إلى اليابسة في وقت سابق من السبت لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط، الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا، صدرت لهم تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات اعتباراً من منتصف نهار يوم السبت.

وبعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا في حوالي الساعة 6:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأضافت هيئة الطقس أن بعض المناطق قد تشهد أمطاراً يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحاً تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.

وكانت واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضرراً إذ أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وغمر السيارات جزئياً في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو.



