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دبلوماسي أمريكى: الأعين الخمس قدم معلومات لكندا بشأن تورط الهند فى قتل ناشط سيخى

9/24/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) قال السفير الأمريكي لدى كندا إن المعلومات التي تشاركتها تحالف استخبارات "الأعين الخمس"
كانت جزءا مما استخدمه رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو للإعلان عن مزاعم التورط المحتمل لحكومة الهند فى مقتل ناشط كندى سيخى.



وصرح السفير ديفيد كوهين لشبكة CTV الإخبارية، بأنه كانت هناك معلومات استخباراتية تمت مشاركتها بين الدول الشركاء فى التحالف الاستخباراتى، والتى ساعدت على دفع كندا إلى الإدلاء بالتصريحات التي صدرت من ترودو.



ونشرت الشبكة الكندية مقتطفات من الحوار الذى أجرته مع كوهين أمس السبت، فى انتظار نشر المقابلة كاملة اليوم، الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية التي تمت مشاركتها.



وكان مسئول كندى قد صرح للوكالة الأمريكية يوم الخميس أن مزاعم تورط الهند فى مقتل الناشط السيخى مبنية على مراقبة الدبلوماسيين الهنود فى كندا، بما فى ذلك معلومات استخباراتية قدمتها إحدى الدول الحليفة المهمة لأوتاوا، دون الكشف عن هذه الدولة.



ويضم تحالف الأعين الخمس لمشاركة المعلومات الاستخباراتية كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.



وكانت العلاقات بين كندا والهند قد وصلت إلى أدنى مستوى لها فى التاريخ الحديث عندا قال ترودو إن هناك مزاعم ذات مصداقية بشأن تورط الهند فى اغتيار هارديب سين نيجار، الناشط الداعى لانفصال السيخ عن الهند، فى يونيو الماضى فى إحدى ضواحي فانكوفر. وتبادل كلا البلدين طرد الدبلوماسيين.


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