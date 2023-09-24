التأكيد على الوحدة.. رسائل ولحظات مميزة عاشها المشاركون بقداس بابا الفاتيكان بمارسيليا

"هذا تجمع ولقاء يتحدث عن الوحدة ولم الشمل والإنسانية والمشاركة، وهذا بالضبط ما يجب علينا أن نورثه لأبنائنا"، هكذا أكدت "كارولين" التي حرصت على حضور القداس الكبير في مارسيليا مع أطفالها، قائلة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "نحن جميعا هنا ومع هذا العدد الهائل من الشباب لمشاركة اللحظة بيننا والسعادة والاخاء وهذا أمر في غاية الأهمية".

وكان هذا القداس الذي أقيم في ختام زيارة بابا الفاتيكان إلى مارسيليا المدينة الفرنسية الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، المحطة المهمة في برنامج زيارته التي استمرت يومين، وكان عنوانها الأبرز الدفاع عن المهاجرين.

ومن الواضح أن رسالة البابا فرنسيس عن المشاركة والأخوة الإنسانية التي طالما ما أكد عليها أتت بثمارها وسط هذه الجماهير الغفيرة من المواطنين، الذين جاءوا خصيصًا لرؤيته والمشاركة في الصلاة، وهو حدث استثنائي سيظل مميزا لمارسيليا ملتقى الأديان والثقافات المختلقة.

"كارول" حرصت على الحضور، حيث أرادت أن تعيش هذه اللحظة الاستثنائية والمميزة لمارسيليا مع عائلتها وأطفالها، قائلة: "هذا شيء مميز بالنسبة لنا كمواطني مارسيليا.. سنظل نتذكره".

أما "مارتان" من أعضاء الكشافة، فقد سلط الضوء على الرسالة المهمة التي أكد عليها البابا فيما يخص المهاجرين، قائلا "لدى البابا رسالة سلام مهمة جدا من خلال اهتمامه بملف الهجرة، نحن نفكر في جميع المهاجرين والذين يموتون كل يوم في البحر الأبيض المتوسط".

وأكدت ذلك أيضا سيسيل، وهي من ضمن المتطوعين المكلفين بخدمة القداس.. وقالت: "نريد أن نسمع ما قاله البابا عدة مرات: رسالة سلام وترحيب ورسالة إنسانية".

وأضافت أن هذا القداس والزيارة ستساعد على رفع مستوى الوعي بين جميع القادة السياسيين في مارسيليا وفي فرنسا وفي جميع أنحاء العالم، قائلة "يجب علينا إعادة النظر في طريقة عيشنا، والترحيب بالآخرين وأيضا نظرة أخرى إزاء جميع الأشخاص المضطهدين في جميع أنحاء العالم".

أما "بول" يأمل أن يأتي هذا القداس والأجواء الرائعة هذه بثمارها بحيث "يحب كل شخص الآخر ونساعد الآخرين ونمد يد العون لهم"، معربا عن سعادته بحضور هذا القداس الذي يمسه للغاية ويمنحه الأمل "لأنني أفكر فينا، وفي مارسيليا، فنحن في مدينة عالمية وكنا كذلك دائما".

بينما أكدت "إيميلي" واحدة من هؤلاء الشباب المميزين الذين شاركوا في تلك الاجتماعات، على أهمية التفكير في قضايا الإخاء وجعل المجتمع أكثر عدلا.

وأضافت أن المشاركة في هذا الحدث المهم كشابة ومتطوعة هي وسيلة لمواصلة التعلم والحوار والمضي قدما.

وقالت: "التقيت بالعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وشباب وأساقفة، إنها طريقة للمضي قدما وللبناء من خلال الحوار.. أشعر حاليا بتوجه نحو أن يفكر كل شخص في نفسه ومن الواضح أن هذا ليس هو الحل، نحن بحاجة إلى مواصلة المضي قدما من خلال الاستماع والمشاركة في هذه الاجتماعات التي تساعد بشكل أكبر على التصميم على المضي قدما والمساعدة أيضا".

وفي ظل هذه الأجواء الرائعة، توافد عدد كبير من المواطنين من جميع الأعمار، نساء ورجال كبار سن حرصوا على حضور هذا القداس الكبير، إلا أن المشهد كان مميزا بوجود عدد هائل من الأطفال.

"لويس" يبلغ من العمر 11 عاما كان سعيدًا للغاية؛ لحضوره ورؤية بابا الفاتيكان، فهو من أسرة كاثوليكية و"يعشق البابا فرنسيس"، مؤكدا أن هذا الحدث لا يتكرر مرتين.

و"فينيسيا" (15 عاما) قالت إنه أمر فريد من نوعه ولا يُنسى أن نرى بابا الفاتيكان في هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة، وأن نحضر قداسا كبيرا في ملعب فيلودروم، وهو أمر رمزي جدا بالنسبة لنا في مارسيليا".

وفي كلمة له في نهاية القداس.. حث البابا فرنسيس المصلين مجددا على أن يشعروا بمشاعر المهاجرين، وندد باللامبالاة تجاه مصيرهم، مؤكدا أهمية إنقاذ "الأشخاص الذين يتعرضون لخطر الغرق عندما يتركونهم فوق الأمواج.. إنه واجب إنساني إنه واجب الحضارة".

كما أثنى البابا فرنسيس- في كلمته- على حفاوة الاستقبال في فرنسا وخاصة في مارسيليا، داعيا من أجل هذه المدينة الفرنسية ومن أجل جميع مواطنيها، حيث ستظل هذه الزيارة التاريخية علامة مميزة لمدينة مارسيليا المدينة الساحلية الفرنسية التي كانت على مدى قرون ملتقى للثقافات والأديان.

وجاءت زيارة البابا فرنسيس للمشاركة في "الجلسة الختامية للقاءات المتوسطية" في نسختها الثالثة التي عقدت في مارسيليا، وهو منتدى دولي يجمع أساقفة وشبابا من جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط، ويركز على عدة موضوعات لاسيما فيما يتعلق بالتضامن والحوار بين الثقافات وأيضا ملف الهجرة.



