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الفلبين: فتح تحقيق فى وقوع انفجار بمطار مانيلا الدولى

9/24/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأحد، فتح تحقيق في وقوع انفجار في منطقة ركن السيارات في مطار مانيلا الدولي.

وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية أن انفجارا صغيرا وقع في منطقة ركن السيارات التابعة لصالة وصول رقم 3، وأنه يعتقد أن الانفجار وقع بسبب قنبلة مولوتوف ألقيت من الخارج.

وذكرت الشبكة أن قوات الشرطة وقوات الأمن في المطار تحقق في الحادث الذي وقع أمس وتسبب في وقوع أضرار بالسيارات المحيطة.



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