الفلبين: فتح تحقيق فى وقوع انفجار بمطار مانيلا الدولى
التاريخ
9/24/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأحد، فتح تحقيق في وقوع انفجار في منطقة ركن السيارات في مطار مانيلا الدولي.
وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية أن انفجارا صغيرا وقع في منطقة ركن السيارات التابعة لصالة وصول رقم 3، وأنه يعتقد أن الانفجار وقع بسبب قنبلة مولوتوف ألقيت من الخارج.
وذكرت الشبكة أن قوات الشرطة وقوات الأمن في المطار تحقق في الحادث الذي وقع أمس وتسبب في وقوع أضرار بالسيارات المحيطة.
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