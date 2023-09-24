خفر السواحل اليابانى: سفينتان صينيتان تدخلان المياه الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو

وأوضح خفر السواحل - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن السفينتين الصينيتين دخلتا المياه الإقليمية جنوبي جزيرة "ميناميكوجيما" بعد الساعة الـ11 من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي لليابان، حيث كانتا تتبعان قارب صيد يابانيا على ما يبدو، مضيفا أنهما غادرتا المياه قبالة جزيرتي "يوتسوري" و"ميناميكوجيما" بعد الساعة الـ12 والنصف بعد ظهر اليوم.

ووجه خفر السواحل تحذيرا إلى السفينتين بعدم دخول المياه الإقليمية اليابانية مجددا.

وتعد هذه المرة الـ24 هذا العام التي ترصد فيها الحكومة اليابانية سفنا حكومية صينية في المياه الإقليمية لليابان حول جزر سينكاكو.

وتسيطر اليابان على جزر "سينكاكو".. وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان.. وتطالب الصين وتايوان بها.



