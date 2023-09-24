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التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج.. الشحات وعبد القادر وكهربا فى الهجوم

9/24/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) يفتتح فريق
الأهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، بحضور 30 ألف مشجع للمارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سان جورج الإثيوبى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: كهربا.

ويلعب الأهلي مع سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

وعيّن الاتحاد الأفريقى "كاف" التشادى ألفريد أرمي حكم ساحة لمباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى، ويعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع عبد الكريم عثمان، وفى غرفة الفار يتواجد أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.


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