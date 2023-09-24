عبد اللطيف منيع يعود من صربيا متوجا ببرونزية بطولة العالم للمصارعة
التاريخ
9/24/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) عاد عبد اللطيف منيع، لاعب
منتخب المصارعة
الرومانية والمتوج ببرونزية وزن 130 كجم ببطولة العالم، إلى القاهرة قادما من صربيا بعدما تأهل لأولمبياد باريس 2024.
ونجح عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام بصربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.
وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية .
وودع محمد ابراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، ومحمد إيهاب منافسات البطولة من أدوار مبكرة ، بينما ودعت سمر حمزة من دور ربع النهائى .
وقال عبد اللطيف منيع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنه كان يتوقع تحقيق ميدالية، وإن الله لن يضيع تعبه وجهده طوال السنوات الماضية، وسوف يكلل تعبه بالتتويج بميدالية فى المنصات العالمية.
وأضاف منيع فى تصريحاته، "هدفى تحقيق ميدالية فى أولمبياد باريس وإن شاء الله أحققها لرفع علم مصر فى الدورات الاولمبية لأعيد إنجاز كرم جابر.
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