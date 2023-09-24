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عبد اللطيف منيع يعود من صربيا متوجا ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

9/24/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) عاد عبد اللطيف منيع، لاعب
منتخب المصارعة
الرومانية والمتوج ببرونزية وزن 130 كجم ببطولة العالم، إلى القاهرة قادما من صربيا بعدما تأهل لأولمبياد باريس 2024.
ونجح عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام بصربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.
وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية .
وودع محمد ابراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، ومحمد إيهاب منافسات البطولة من أدوار مبكرة ، بينما ودعت سمر حمزة من دور ربع النهائى .
وقال عبد اللطيف منيع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنه كان يتوقع تحقيق ميدالية، وإن الله لن يضيع تعبه وجهده طوال السنوات الماضية، وسوف يكلل تعبه بالتتويج بميدالية فى المنصات العالمية.

وأضاف منيع فى تصريحاته، "هدفى تحقيق ميدالية فى أولمبياد باريس وإن شاء الله أحققها لرفع علم مصر فى الدورات الاولمبية لأعيد إنجاز كرم جابر.



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