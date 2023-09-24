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الأهلى يتقدم على بولز الصينى 37/38 بالشوط الأول فى لقاء حسم برونزية مونديال السلة

9/24/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) انتهى الشوط الأول بين
الأهلى
وبولز الصينى بنتيجة
37/38 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتختتم اليوم، حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلى 12/22 والفترة الثانية 37/38.
وحاول فريق بولز الصينى العودة للمباراة، وتقليص الفارق بينه وبين الأهلى والذى تعدى الـ 11 نقطة خلال المباراة، إلا أن الأهلى استطاع أن يحافظ على تقدمه فى الشوط الأول بفارق نقطة وحيدة.
فوز الأهلى فى المباراة يعنى تتويجه ببرونزية البطولة، ليكون أول فريق مصرى وأفريقى، وعربى يتوج ببرونزية العالم.
وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى
كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب
وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.
وبات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أول فريق أفريقي يحقق فوزاً في تاريخ منافسات كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة إنتركونتينتال) بعد التغلب على
إيجنايت الأمريكي فى أولى مباريات البطولة بنتيجة
82/76 .
وفي سابع مشاركة للفرق الأفريقية في البطولة نجح الأهلي في تحقيق الانتصار الأول بعد 25 خسارة لأندية القارة السمراء ليكتب المارد الأحمر إنجازاً لكرة السلة المصرية والأفريقية.



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