الأهلى يتقدم على بولز الصينى 37/38 بالشوط الأول فى لقاء حسم برونزية مونديال السلة

الأهلى يتقدم على بولز الصينى 37/38 بالشوط الأول فى لقاء حسم برونزية مونديال السلة
التاريخ
9/24/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) انتهى الشوط الأول بين
الأهلى
وبولز الصينى بنتيجة
37/38 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتختتم اليوم، حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلى 12/22 والفترة الثانية 37/38.
وحاول فريق بولز الصينى العودة للمباراة، وتقليص الفارق بينه وبين الأهلى والذى تعدى الـ 11 نقطة خلال المباراة، إلا أن الأهلى استطاع أن يحافظ على تقدمه فى الشوط الأول بفارق نقطة وحيدة.
فوز الأهلى فى المباراة يعنى تتويجه ببرونزية البطولة، ليكون أول فريق مصرى وأفريقى، وعربى يتوج ببرونزية العالم.
وتضم قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى
كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب
وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.
وبات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أول فريق أفريقي يحقق فوزاً في تاريخ منافسات كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة إنتركونتينتال) بعد التغلب على
إيجنايت الأمريكي فى أولى مباريات البطولة بنتيجة
82/76 .
وفي سابع مشاركة للفرق الأفريقية في البطولة نجح الأهلي في تحقيق الانتصار الأول بعد 25 خسارة لأندية القارة السمراء ليكتب المارد الأحمر إنجازاً لكرة السلة المصرية والأفريقية.
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