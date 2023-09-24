8 غيابات فى الأهلي قبل مواجهة سان جورج الإثيوبى الليلة.. تعرف عليها

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من

أنتوني موديست لعدم القيد فى القائمة الأفريقية، فضلًا عن رضا سليم للإيقاف بعد طرده مع فريقه السابق الجيش الملكي فى كأس الكونفدرالية الموسم الماضي،

وعمرو السولية، ومحمود متولي، وكريم نيدفيد للإصابة، وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق لعدم الجاهزية، وكريم فؤاد للراحة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سان جورج الإثيوبي على النحو التالي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد الضاوي كريستو – طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه، وتقام البطولة فى السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.