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إيهاب جلال يهدد المقصرين بالاستبعاد من تشكيل الإسماعيلى

9/24/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) هدد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، لاعبيه باستبعاد المقصرين من المشاركة بشكل أساسى في مباريات الدراويش المقبلة، بداية من مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وحذر إيهاب جلال لاعبيه من صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، مشدداً على ضرورة التركيز فى المباراة، لاسيما أن زعيم الثغر ظهر بصورة طيبة فى الجولة الأولى للمسابقة واستطاع تحقيق الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، ليكشر عن أنيابه مع انطلاق المسابقة.

ويعكف إيهاب جلال وجهازه المعاون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد التى خسرها بهدف دون رد من أجل تجنبها فى مواجهة الاتحاد، والتي جاء أبرزها عدم الخروج الصحيح بالكرة من الخلف والتي تسببت فى استقبال هدف زد، كما سيعمل الجهاز الفنى على علاج إهدار الفرص السهلة التى يحصل عليها الفريق أمام المنافسين لترجمتها إلى أهداف.



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