مصر والأردن والعراق يؤكدون أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

مصر والأردن والعراق يؤكدون أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
التاريخ
9/24/2023 4:26:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 9 (كونا) -- بحث وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين تطورات الأوضاع في المنطقة مؤكدين أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاحد أن ذلك جاء في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري للآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أن "الوزارء تطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته".
واشارت الوزارة الى ان الوزراء بحثوا سبل تفعيل التعاون بين بلدانهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية اذ تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار.
وأوضحت ان الوزراء اتفقوا ايضا على تعزيز التعاون بين بلدانهم في المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة وكذلك المجالات الأمنية والدفاعية.
ووفقا للبيان اتفق الوزراء على استمرار التنسيق فيما بينهم للاعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.(النهاية)
ا س م / م خ
MENAFN24092023000071011013ID1107128522
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