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مصر والأردن والعراق يؤكدون أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

9/24/2023 4:26:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 9 (كونا) -- بحث وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين تطورات الأوضاع في المنطقة مؤكدين أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاحد أن ذلك جاء في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري للآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أن "الوزارء تطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته".
واشارت الوزارة الى ان الوزراء بحثوا سبل تفعيل التعاون بين بلدانهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية اذ تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار.
وأوضحت ان الوزراء اتفقوا ايضا على تعزيز التعاون بين بلدانهم في المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة وكذلك المجالات الأمنية والدفاعية.
ووفقا للبيان اتفق الوزراء على استمرار التنسيق فيما بينهم للاعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.(النهاية)

ا س م / م خ




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