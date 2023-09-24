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الذهب يغلق على ارتفاع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلا 1925 دولارا للأونصة

9/24/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتسجل 1925 دولارا أمريكيا للأونصة مدفوعة بانخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن السندات الأمريكية انخفضت من 51ر4 في المئة إلى 4ر44 بالمئة مع تفاوت تقييم المحللين لمستقبل السوق الأمريكي ومسار السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن البنك المركزي الأمريكي ترك أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماعه الأخير لكنه أشار إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي فيما اختار بنك إنجلترا بشكل غير متوقع وقف أسعار الفائدة وحافظ بنك اليابان على موقفه النقدي دون تغيير ما أدى إلى ارتفاع العقود الأجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) بنسبة 3ر0 في المئة أو ما يعادل ستة دولارات للأونصة الواحدة.
وأوضح أن المؤشر الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى ارتفع بنسبة 15ر0 في المئة عند 54ر105 نقطة بعد أن لامس خلال التداولات 78ر105 نقطة وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر.
وذكر أن اهتمام المحللين الأسبوع الحالي يتجه إلى بيانات الاقتصاد الكلي بالولايات المتحدة حيث سيتم تسليط الضوء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي علاوة على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2023 ومبيعات المنازل الجديدة إضافة إلى الإعلان عن معدلات التضخم في منطقة اليورو "وكلها بيانات سوف تحدد أسعار الذهب خلال الفترة القصيرة القادمة".
وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 26ر19 دينار (نحو 58 دولارا)
أما عيار 22 فبلغ 65ر17 دينار (نحو 53 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 279 دينارا (850 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث




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