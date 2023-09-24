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استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق (طولكرم) واعتقال اخرين ب(رام الله)

9/24/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها لمخيم (نور شمس) شرق محافظة (طولكرم) فيما اعتقلت ثمانية طلاب فلسطينيين في مدينة (رام الله) بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان "الشابين أسيد أبو علي (21 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32) عاما استشهدا بعد إصابتهما بالرصاص في الرأس خلال عدوان الاحتلال على (طولكرم).
واضافت ان "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم (نور شمس) من كافة المحاور مدعومة بعدد من الاليات والجرافات العسكرية وفرضت حصارا مشددا عليه وداهمت عشرات المنازل وفتشتها تفتيشا دقيقا ونشرت القناصة على اسطحها".
وبدورها اكدت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) ان "جرافات الاحتلال دمرت عددا من شوارع المخيم تدميرا كاملا شمل البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والمحال التجارية والمركبات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين".
يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوة كبيرة من جيش الاحتلال لحرم جامعة (بيرزيت) شمال (رام الله) وقامت باعتقال ثمانية طلاب وتخريب ممتلكات الجامعة.
واكدت جامعة (بيرزيت) في بيان صحفي ان "ما جرى يعد انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية".
واوضحت انها ستعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.(النهاية)

و ا ب / م خ




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