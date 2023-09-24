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وزيرة الإمارات للتعاون الدولي تؤكد أهمية العمل الجماعي في معالجة التحديات العالمية

9/24/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي أهمية العمل الجماعي لمعالجة التحديات العالمية المشتركة مثل النزاعات المسلحة والتغير المناخي والتطرف والعنصرية وخطاب الكراهية.
وشددت الهاشمي في كلمتها بالمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت على ضرورة التحلي بإرادة سياسية "جادة وعازمة" لمعالجة التحديات بعيدا عن الخلافات والانقسامات "العبثية" المعرقل الرئيسي للعمل المشترك.
وحول التغير المناخي أشارت الوزيرة الإماراتية إلى استضافة بلادها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28) في نوفمبر المقبل.
وذكرت أن خطة عمل المؤتمر ترتكز على أربعة محاور أساسية هي (تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة) و(تطوير آليات التمويل المناخي) و(التركيز على سبل العيش وحماية السكان) و(ضمان إطار يقوم على الشفافية واحتواء الجميع).
وبينت في هذا الصدد أهمية بث "الأمل والتفاؤل" في مواجهة التغير المناخي مؤكدة سعي بلادها نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة باعتباره "أعظم فرصة لتعزيز واستدامة التنمية البشرية والاقتصادية".
وشددت على ضرورة وفاء الجهات المانحة بتعهداتها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المعني بتعويض الدول النامية عن الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.
ووجهت في السياق دعوة مفتوحة للعالم للمشاركة بفعالية في مؤتمر المناخ المقبل وتقديم حلول جماعية وتحقيق نقلة نوعية في مواجهة التغير المناخي.
وأعلنت الهاشمي عزم بلادها إطلاق منصة رقمية توظف تقنيات حديثة لتمكين الدول المتضررة والشعوب المنكوبة من إبلاغ المجتمع الدولي باحتياجاتها الإنسانية فور وقوع الكوارث الطبيعية بما يتيح تنسيق الاستجابة الإنسانية على نحو فعال وعاجل.
من جانب آخر جددت الوزيرة الإماراتية مطالبة بلادها إيران "بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
وقالت إن حق بلادها المشروع في هذه الجزر "سيظل قائما مهما طال أمد هذه القضية ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود".
وعلى صعيد النزاعات في المنطقة أكدت الهاشمي رفض بلادها التسليم بأن النزاعات "هي قدر مكتوب على منطقتنا العربية" معربة عن الثقة بعودة الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وسوريا والسودان وليبيا والعراق ولبنان وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونبهت الوزيرة الإماراتية من أن الجهود لن تؤتي ثمارها إذا لم تقتلع جذور التطرف والكراهية والعنصرية من المنطقة والعالم مشيرة إلى الارتباط المباشر بين خطاب الكراهية والتطرف وانتشار النزاعات وتفاقمها.
ولفتت في هذا الصدد إلى القرار التاريخي الذي أقره مجلس الأمن في يونيو الماضي بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين "ضمن مبادرة رائدة لعبت بها الإمارات دورا أساسيا".(النهاية)

ع س ت / م ج ب



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