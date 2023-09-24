وزيرة الإمارات للتعاون الدولي تؤكد أهمية العمل الجماعي في معالجة التحديات العالمية

وزيرة الإمارات للتعاون الدولي تؤكد أهمية العمل الجماعي في معالجة التحديات العالمية
التاريخ
9/24/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي أهمية العمل الجماعي لمعالجة التحديات العالمية المشتركة مثل النزاعات المسلحة والتغير المناخي والتطرف والعنصرية وخطاب الكراهية.
وشددت الهاشمي في كلمتها بالمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت على ضرورة التحلي بإرادة سياسية "جادة وعازمة" لمعالجة التحديات بعيدا عن الخلافات والانقسامات "العبثية" المعرقل الرئيسي للعمل المشترك.
وحول التغير المناخي أشارت الوزيرة الإماراتية إلى استضافة بلادها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28) في نوفمبر المقبل.
وذكرت أن خطة عمل المؤتمر ترتكز على أربعة محاور أساسية هي (تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة) و(تطوير آليات التمويل المناخي) و(التركيز على سبل العيش وحماية السكان) و(ضمان إطار يقوم على الشفافية واحتواء الجميع).
وبينت في هذا الصدد أهمية بث "الأمل والتفاؤل" في مواجهة التغير المناخي مؤكدة سعي بلادها نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة باعتباره "أعظم فرصة لتعزيز واستدامة التنمية البشرية والاقتصادية".
وشددت على ضرورة وفاء الجهات المانحة بتعهداتها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المعني بتعويض الدول النامية عن الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.
ووجهت في السياق دعوة مفتوحة للعالم للمشاركة بفعالية في مؤتمر المناخ المقبل وتقديم حلول جماعية وتحقيق نقلة نوعية في مواجهة التغير المناخي.
وأعلنت الهاشمي عزم بلادها إطلاق منصة رقمية توظف تقنيات حديثة لتمكين الدول المتضررة والشعوب المنكوبة من إبلاغ المجتمع الدولي باحتياجاتها الإنسانية فور وقوع الكوارث الطبيعية بما يتيح تنسيق الاستجابة الإنسانية على نحو فعال وعاجل.
من جانب آخر جددت الوزيرة الإماراتية مطالبة بلادها إيران "بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
وقالت إن حق بلادها المشروع في هذه الجزر "سيظل قائما مهما طال أمد هذه القضية ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود".
وعلى صعيد النزاعات في المنطقة أكدت الهاشمي رفض بلادها التسليم بأن النزاعات "هي قدر مكتوب على منطقتنا العربية" معربة عن الثقة بعودة الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وسوريا والسودان وليبيا والعراق ولبنان وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونبهت الوزيرة الإماراتية من أن الجهود لن تؤتي ثمارها إذا لم تقتلع جذور التطرف والكراهية والعنصرية من المنطقة والعالم مشيرة إلى الارتباط المباشر بين خطاب الكراهية والتطرف وانتشار النزاعات وتفاقمها.
ولفتت في هذا الصدد إلى القرار التاريخي الذي أقره مجلس الأمن في يونيو الماضي بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين "ضمن مبادرة رائدة لعبت بها الإمارات دورا أساسيا".(النهاية)
ع س ت / م ج ب
MENAFN24092023000071011013ID1107128519
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