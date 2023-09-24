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روسيا تتهم الغرب بانتهاك تعهداته بتوسيع عضوية حلف (ناتو) نحو حدود بلاده

9/24/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب "بانتهاك تعهداته التي تنص على عدم السماح بالهيمنة العسكرية والسياسية في أوروبا وذلك من خلال توسيع عضوية تحالف حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو حدود بلاده".
وقال لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة مساء أمس السبت إن "دول حلف (ناتو) بقيادة واشنطن لا تقوم ببناء وتحديث قدراتها الهجومية فحسب بل تحاول أيضا نقل المواجهة المسلحة إلى الفضاء الخارجي والمجال المعلوماتي".
واتهم واشنطن أيضا بالعمل على "إنشاء تحالفات عسكرية وسياسية صغيرة تابعة لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مما يستهدف روسيا والصين ويهدف إلى انهيار البنية الإقليمية الشاملة التي تطورت حول دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهذا يوجد خطر ظهور بؤرة متفجرة جديدة من التوتر الجيوسياسي".
وقال لافروف في هذا السياق إن "هناك فرصة لإرساء ديمقراطية حقيقية في الشؤون العالمية لكن الغرب يواصل توليد الصراعات وكتل معادية وتعيق تحقيق الأهداف المشتركة".
واضاف أنهم "يبذلون قصارى جهدهم لمنع تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".
وحول المنطقة العربية رحب لافروف بالدور المكثف لجامعة الدول العربية وعودة سوريا إلى صفوفها منوها ببدء عملية التطبيع بين دمشق وأنقرة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعا لافروف جميع "الدول المسؤولة" إلى توحيد جهودها من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.
وأكد أن "مسار تطور التاريخ يعتمد علينا فقط فمن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق ومنع الانهيار النهائي لآليات التعاون الدولي التي أنشأتها أجيال أسلافنا".(النهاية)

ع س ت / م خ




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