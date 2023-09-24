روسيا تتهم الغرب بانتهاك تعهداته بتوسيع عضوية حلف (ناتو) نحو حدود بلاده
التاريخ
9/24/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 9 (كونا) -- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب "بانتهاك تعهداته التي تنص على عدم السماح بالهيمنة العسكرية والسياسية في أوروبا وذلك من خلال توسيع عضوية تحالف حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو حدود بلاده".
وقال لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة مساء أمس السبت إن "دول حلف (ناتو) بقيادة واشنطن لا تقوم ببناء وتحديث قدراتها الهجومية فحسب بل تحاول أيضا نقل المواجهة المسلحة إلى الفضاء الخارجي والمجال المعلوماتي".
واتهم واشنطن أيضا بالعمل على "إنشاء تحالفات عسكرية وسياسية صغيرة تابعة لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مما يستهدف روسيا والصين ويهدف إلى انهيار البنية الإقليمية الشاملة التي تطورت حول دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهذا يوجد خطر ظهور بؤرة متفجرة جديدة من التوتر الجيوسياسي".
وقال لافروف في هذا السياق إن "هناك فرصة لإرساء ديمقراطية حقيقية في الشؤون العالمية لكن الغرب يواصل توليد الصراعات وكتل معادية وتعيق تحقيق الأهداف المشتركة".
واضاف أنهم "يبذلون قصارى جهدهم لمنع تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".
وحول المنطقة العربية رحب لافروف بالدور المكثف لجامعة الدول العربية وعودة سوريا إلى صفوفها منوها ببدء عملية التطبيع بين دمشق وأنقرة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعا لافروف جميع "الدول المسؤولة" إلى توحيد جهودها من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.
وأكد أن "مسار تطور التاريخ يعتمد علينا فقط فمن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق ومنع الانهيار النهائي لآليات التعاون الدولي التي أنشأتها أجيال أسلافنا".(النهاية)
ع س ت / م خ
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