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الداخلية: تشغيل تجريبي لصفارات الإنذار غدا في المحافظات الست

9/24/2023 4:26:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل تجريبي لصفارات الإنذار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين بالمحافظات الست ضمن خطة الإدارة العامة للدفاع المدني الدورية لتوعية المواطنين والمقيمين بمدلول صفارات الإنذار.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأحد إن هذا التشغيل يأتي ضمن جهود (الداخلية) للوقوف على جاهزية صافرات الإنذار وتعريف الجميع بأنواع النغمات الثلاث التي تطلقها الصفارات عند الطوارئ والإرشادات التي يجب على الجميع الالتزام بها واتباعها.
وبشأن الاستعلام أو الإبلاغ أشارت إلى أنه يتم الاتصال على هواتف غرفة عمليات الدفاع المدني - رقمي البدالة (25379278 - 25379429). (النهاية)

ح م د / ت م




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