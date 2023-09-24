الداخلية: تشغيل تجريبي لصفارات الإنذار غدا في المحافظات الست

الداخلية: تشغيل تجريبي لصفارات الإنذار غدا في المحافظات الست
التاريخ
9/24/2023 4:26:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل تجريبي لصفارات الإنذار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين بالمحافظات الست ضمن خطة الإدارة العامة للدفاع المدني الدورية لتوعية المواطنين والمقيمين بمدلول صفارات الإنذار.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأحد إن هذا التشغيل يأتي ضمن جهود (الداخلية) للوقوف على جاهزية صافرات الإنذار وتعريف الجميع بأنواع النغمات الثلاث التي تطلقها الصفارات عند الطوارئ والإرشادات التي يجب على الجميع الالتزام بها واتباعها.
وبشأن الاستعلام أو الإبلاغ أشارت إلى أنه يتم الاتصال على هواتف غرفة عمليات الدفاع المدني - رقمي البدالة (25379278 - 25379429). (النهاية)
ح م د / ت م
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